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Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş'tan bağ bozumu paylaşımı!
Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süren yalnızlığını Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle lunaparkta çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü popçu, bu kez üzüm toplarken verdikleri pozu paylaştı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisini noktalamıştı. Daha sonra eski aşkı ile aynı dizide rol alan Sitare Akbaş' a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü.