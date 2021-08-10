Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi!

Üç yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisinin "Murat Dalkılıç'ın çocuk istediği ve oyuncunun buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.