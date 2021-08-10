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Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş aşkı belgelendi!
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın uzun süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda aşk iddialarına sert çıkan Murat Dalkılıç sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.
Üç yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisinin "Murat Dalkılıç'ın çocuk istediği ve oyuncunun buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.
Üç yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisinin "Murat Dalkılıç'ın çocuk istediği ve oyuncunun buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.