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Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Hande Erçel'in arkadaşı çıktı! 'Evlilik teklifi' iddiası...
Popçu Murat Dalkılıç'ın, yeni sevgilisi Hande Erçel'in eski rol arkadaşı çıktı.Dalkılıç gönlünü, Sen Çal Kapımı dizisinde 'Fifi' karakterine hayat veren Sitare Akbaş'a kaptırdı. Çiftin evlilik planları yaptığı konuşuluyor.
Üç yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisinin "Murat Dalkılıç'ın çocuk istediği ve oyuncunun buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen şarkıcı, ayrılık sonrası yeniden sevdalandı.