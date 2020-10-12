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Murat Dalkılıç'ın 'Hande' zararı!

Murat Dalkılıç'ın 'Hande' zararı! Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, evlilik yolunda ilerlerken, geçtiğimiz temmuz ayında ani bir kararla ayrılmıştı.
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