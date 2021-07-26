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Murat Dalkılıç'ı sinirlendiren soru: Doğru sor!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası muhabirlerle konuşan Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlenerek "Bana bir şey soracaksan doğru sor!' dedi.
Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.
Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.