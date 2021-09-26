Murat Dalkılıç'ı düşürdü!

Posta'nın haberine göre; 29 yaşındaki Neslihan Atagül, önceki gün jet-ski ile tur atmak istedi. Murat Dalkılıç da oyuncunun arkasına bindi. Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül’ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile yollarını ayırdığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü popçu, bu anların videosunu Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.