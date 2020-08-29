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Murat Dalkılıç: Dünyaya yeniden gelsem müzik yapmazdım
Şarkıcı Murat Dalkılıç, 'Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular' programının bu haftaki konuğu oldu. Meslek hayatı ve seçimleriyle ilgili konuşan Dalkılıç, 2012 yılında Snoop Dogg ile şarkı yapma imkanına sahipken projeyi reddettiğini ve bundan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Murat Dalkılıç, Mert Vidinli'nin sunduğu 'Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular' programında kendisiyle ilgili açıklamalar da yaptı.