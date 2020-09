Murat Dalkılıç: Beni bir salın ya

Murat Dalkılıç, Takvim gazetesinde çıkan voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı haberini Instagram hesabından yalanladı!

Dalkılıç, “Bir salın beni ya... Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır... Avukatım her haberle, her bir Instagram, Twitter accountuyla yakından ilgileniyor... For your info!” dedi.