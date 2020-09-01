Murat Dalkılıç: Beni bir salın ya

Üç yıl aşk yaşadığı Hande Erçel’den ayrılalı 2.5 ay olan Murat Dalkılıç'ın, milli voleybolcu Derya Çayırgan’la aşk yaşadığı iddia edildi.Dalkılıç, aşk iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, haziran sonunda üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Takvim'in haberine göre; iki ay gibi kısa bir sürede Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünü milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı.

32 yaşındaki sporcu; daha önce Galatasaray , Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti.Dalkılıç, sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı.

Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşk a yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu.

MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!