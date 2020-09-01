Murat Dalkılıç: Beni bir salın ya

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, haziran sonunda üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Takvim'in haberine göre; iki ay gibi kısa bir sürede Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünü milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı.
32 yaşındaki sporcu; daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti.Dalkılıç, sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı.
Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu.
MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Murat Dalkılıç, Takvim gazetesinde çıkan voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı haberini Instagram hesabından yalanladı!
Dalkılıç, “Bir salın beni ya... Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır... Avukatım her haberle, her bir Instagram, Twitter accountuyla yakından ilgileniyor... For your info!” dedi.