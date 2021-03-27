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Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi! Aşkını böyle ilan etti...
'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Ceylan, bir süredir Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan ile aşk yaşıyor. İşte ünlü çiftten ilk kare...
Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etti.