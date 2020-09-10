Murat Ceylan'dan evlilik açıklaması!

Murat Ceylan Müzisyen, şarkıcı ve oyuncu Cihangir 'de bir mekan çıkışı soruları yanıtladı, kariyeri ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Survivor yarışmasında sunuculuk yapan Ceylan, "Sunuculuk keyif işi. Ben orada başka bir karakter olmadığım için kendi karakterimi yansıtarak yapıyorum. Acun abi ile zaten çocukluğumdan beri tüm projelerde ortak çalıştığımız için bu görevi yapmak benim için bir mutluluk ve zevk" dedi.

"Bir sinema projesi var; ben de anlatmak istiyorum ama gizlilik anlaşması var. Güzel olacak. İki tane de albüm çıkacak. Bir tane klasik müzik piyano albümü, bir tane de İngilizce söylediğim alternatif albüm çıkacak."