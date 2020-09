Murat Ceylan: Anneme sözüm var

İki kez yarışmacı olarak olarak mücadele ettiği, Acun Ilıcalı 'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan Cihangir ’de objektiflere takıldı.Müzisyen, şarkıcı ve oyuncu Murat Ceylan, Cihangir'de bir mekan çıkışı MagazinBurada'nın sorularını yanıtladı, kariyer i ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Survivor yarışmasında sunuculuk yapan Ceylan, "Sunuculuk keyif işi. Ben orada başka bir karakter olmadığım için kendi karakterimi yansıtarak yapıyorum. Acun abi ile zaten çocukluğumdan beri tüm projelerde ortak çalıştığımız için bu görevi yapmak benim için bir mutluluk ve zevk" dedi.

"Bir sinema projesi var; ben de anlatmak istiyorum ama gizlilik anlaşması var. Güzel olacak. İki tane de albüm çıkacak. Bir tane klasik müzik piyano albümü, bir tane de İngilizce söylediğim alternatif albüm çıkacak."

Motosiklet tutkusuyla bilinen Murat Ceylan, "Sizi yarış motorlarıyla hiç göremedik" yorumuna, "Anneme sözüm var. Acun abi beni bu konuda zehirledi. Acun abi, Esat abi, İrem abi sağ olsun zehirlediler. Motor iznini zor kurtardım, annem 'eğer motor alırsan hakkımı sana helal etmem' dedi. Onun dışında ben biraz araba tutkunuyum" ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili soruya da yanıt veren Ceylan, "29 yaşındayım, bu yaşta evlilik ve çocuk iddialı olur. Kariyer daha önemli. Şu an bir ilişkim yok.Her yanımda görenle yazdıkları için ben de erkek arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Yakında erkek arkadaşlarımla da yazmaya başlarlarsa şaşırmam. Bunlar çok önemli konular değil, insanların flörtü olabilir ama her zaman her şey rayında gitmiyor."

