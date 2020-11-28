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Murat Boz'un gözü spor arabalarda: 'Öyle bir bakmaya geldim'

Popçu Murat Boz, geçtiğimiz gün Yeniköy’de bir oto galeride objektiflere takıldı.

Murat Boz'un gözü spor arabalarda: 'Öyle bir bakmaya geldim' Bir oto galerinin vitrinindeki spor otomobilllere bakan Murat Boz, sportif tarzı ile dikkat çekti.
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