Murat Boz aşk iddialarına yanıt verdi!

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

2008 yılında Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz , 2012'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, daha sonra Aslı Enver ile yeni bir aşk a yelken açmıştı. Çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz şekilde ayrılık haberi gelmişti.

Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı.

"BİR İLİŞKİM YOK"

41 yaşındaki popçu, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım" ifadelerini kullandı.