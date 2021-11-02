Kaza, Elazığ-Karakoçan kara yolunda sabah saatlerinde medana geldi. İlkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Başyurt köyü civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Balanur olay yerinde hayatı kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevkedildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Balanur'un cenazesi otopsi için Elâzığ Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Murat Balanur kazada hayatını kaybetti
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN, (Elazı), (DHA) | 02 Kasım 2021 Salı - 13:39 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 13:39