23 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,0820 0.03
USD 8,5540 -0.12 ALTIN 495,850 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) |  23 Temmuz 2021 Cuma - 18:53 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 18:53

Tunceli'de 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi.


Tunceli' de 1998 yılından düzenlenen Munzur Doğa ve Kültür Festivalinin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ertelenmesine ilişkin Munzur Doğa ve Kültür Festivali Tertip Komitesi adına açıklama yapan Ali Mükan, festivalin 2022 yılına ertelenmesine karar verildiğini belirtti. Mükan, "Komisyon tarafından yapılan değerlendirme ve kamuoyundan gelen öneriler ile açıklamalar neticesinde mutasyonlu virüs vakalarının en çok görüldüğü iller sıralamasında ilimizin ön sıralarda olması, oluşacak geniş kalabalıkların genel halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşma ihtimali gözetilerek yeni bir değerlendirme yapılmış ve 20'nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali daha coşkulu ve amacına uygun olarak yapılmak üzere bir sonraki yıla ertelenmiştir" dedi.
 

ETİKETLER

Tunceli koronavirüs Munzur Doğa ve Kültür Festivali
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.