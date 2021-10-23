Münir Can Cindoruk kimdir? Elkızı Ali Demir’i oynayan Münir Can Cindoruk kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve hayatı…

Münir Can Cindoruk kimdir? FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İzleyicilerin merak ettiği isimlerden biri de, Münir Can Cindoruk oldu. Elkızı dizisinde Ali Demir’i canlandıran Münir Can Cindoruk kimdir, Caner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk kardeş mi?

Münir Can Cindoruk kimdir? Elkızı Ali Demir’in hayatı merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yeni başlayan Elkızı adlı dizinin oyuncular izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Elkızı Ali Demir’i oynayan Münir Can Cindoruk kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve hayatı…

ELKIZI ALİ DEMİR KİMDİR, MÜNİR CAN CİNDORUK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran isim Münir Can Cindoruk'tur. Şirketin ortağı, Ezo'nun dedesinin kadim dostu Ekrem'in torunu. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali'nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun'un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo'ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo'yu ondan daha da uzaklaştırır.

Sinema ve dizi film oyuncusu olan Münir Can Cindoruk, 1990 tarihinde Adana'da dünyada geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Münir Can Cindoruk, 2008 yılından itibaren Kelebek, İnsan Aldandı, Tuhaf Zamanlar, İçerdekiler, Dayan Yüreğim gibi birçok film ve dizide rol aldı.

CANER CİNDORUK İLE MÜNİR CAN CİNDORUK KARDEŞ Mİ?

Münir Can Cindoruk Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un erkek kardeşidir. Caner Cindoruk'un diğer kardeşi Taner Cindoruk da oyuncudur.