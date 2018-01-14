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Münbiç'te esnaf PYD/PKK cinayetlerine karşı kepenk indirdi

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 15:30 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 15:55

Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Münbiç esnafı, örgütün iki genç sivili işkence ederek öldürmesini kepenk kapatarak protesto etti. Terör örgütü ise protestoya destek veren bazı iş yerlerinin kepenklerini kırdı.


Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin  işgalindeki Münbiç'te esnaf, örgütün iki sivili işkence ederek öldürmesini  protesto etmek için iş yerlerinin kepenklerini indirdi. 
 
Terör örgütü PKK/PYD'nın Münbiç'te perşembe günü iki genç sivili  işkence ederek öldürmesinin ardından örgüte tepki gösteren esnaf, iş yerlerinin  kepenklerini kapattı.
 
Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz  kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin  kepenklerini indirdi.
 
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri,  ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini  kırarak yeniden açtı.
 
Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri  zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini  indirmişti.
 
 
 
PYD/PKK 2 sivil genci işkenceyle öldürmüştü
 
Münbiçliler, perşembe günü PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü 25  yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan adlı sivillerin  cesetlerini bulmuştu. Olayın duyulmasının ardından cuma namazından sonra da  Münbiçli yüzlerce sivil, PYD/PKK'yı protesto etmiş, örgütün kenti terk etmesini  ve suçluların teslim edilmesini istemişti.
 
PYD/PKK ise işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden onlarca üyesini  Münbiç'e bugün getirerek örgüte sözde destek yürüyüşü düzenledi.
 
PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini,  2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ  çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki  taahhütlerine rağmen terör örgütü Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.
 
 

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