03 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1240 0.28
USD 7,7640 0.23 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 1:01 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 1:01

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda  danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl  Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan  Yardımcısı, El Bab ilçesinde eşi ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır." denildi.
 
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü  YPG/PKK, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine  saldırılar gerçekleştiriyor.

ETİKETLER

Suriye' terör örgütü YPG/PKK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.