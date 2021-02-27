Mümin Sarıkaya kimdir? Ben Yoruldum Hayat şarkıyla tanınan Mümin Sarıkaya kaç yaşında? Biyografisi

Ben Yoruldum Hayat şarkısıyla büyük bir ivme kazanan Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya İbo Show’da bu akşam şarkılarıyla keyifli, duygulu anlar yaşatacak. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Mümin Sarıkaya'nın biyografisi...

Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, bu akşam İbo Show’da seyircilerin karşısına çıkacak. Mümin Sarıkaya kimdir? Ben Yoruldum Hayat şarkıyla tanınan Mümin Sarıkaya kaç yaşında? İşte Mümin Sarıkaya’nın biyografisi…

Mümin Sarıkaya kimdir?

Mümin Sarıkaya 9 Haziran 1978 tarihinde dünyaya geldi. 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.