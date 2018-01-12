Mülteci çocuklar için büyük tehlike! Çözüm aranıyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bir grup çocuk hastalıkları uzmanı ise mülteci çocuklardaki kanserlerin demografik bulguları ile sağkalım durumlarını değerlendirdikleri önemli bir araştırmaya imza attı

