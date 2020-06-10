Mülkiye başmüfettişi validen yüksek mi? Mülkiye başmüfettişi görevi nedir, Mülkiye başmüfettişi ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün ki Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın da içerisinde bulunduğu bazı valiler mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı. Valilerin mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alınmasının ardından, valiler mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı. Mülkiye başmüfettişinin görevi merak edilmeye araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorları üzerinden Mülkiye müfettişi mi Vali mi yüksek, sorusuna yanıt arıyor.

Mülkiye başmüfettişi konusu Valiler Kararnamesinin arından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, bazı valiler mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alınca, arama motorlarında Mülkiye başmüfettişi görevi nedir? Mülkiye müfettişi mi Vali mi yüksek? Soruları arttı. Mülkiye başmüfettişi nedir? Mülkiye başmüfettişi görevleri nelerdir? Mülkiye müfettişi mi Vali mi yüksek? İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre merak edilen soruların yanıtları…

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ

– Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :

A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ Mİ VALİ Mİ YÜKSEK?

Bakanlıkça görevlendirilen Mülkiye başmüfettişlerin görevleri arasında valilikleri denetlemekte yer alıyor.