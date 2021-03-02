Mülakatlar kalktı mı? İnsan Hakları Eylem Planı’na işaret edilmişti! Mülakatlar kalkıyor mu?

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde yapılan mülakat konusunda yeni karar alınacağı bu kararın da İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde açıklanacağı iddia edilmişti. Peki, mülakatlar kaldırıldı mı?

Mülakat kalktı mı? sorusuna günlerdir yanıt aranıyordu. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılacak. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı planın ayrıntılarına göre, kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakatın kaldırılacağı iddia edilmişti. İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Planın açıklanmasının ardından arama motorlarına yönelenler, Mülakatlar kalkıyor mu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

MÜLAKATLAR KALKTI MI?

İnsan Hakları Eylem Planı’na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenleme yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Eylem planının taslak halinde yer alan kamuya personel alımında mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenleme, Cumhurbaşkanının açıkladığı eylem planında yer almadı.