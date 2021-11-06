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Müjgan Ferhan Şensoy'dan doğumdan aylar sonra kızı ile ilk poz!
31 Ağustos tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasının vefatından altı gün sonra anne olmuştu. Müzisyen Cem Öget ile evli olan Şensoy, doğumdan aylar sonra minik kızı Pera ile ilk pozunu paylaştı.
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos tarihinde sabaha karşı vefat etti.