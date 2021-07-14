14 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1850 0.20
USD 8,5990 -0.24 ALTIN 504,040 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Müjdeli haber geldi! Tamamen ücretsiz olacak, minibüs, ispark ve...

AA |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:25 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 20:31

Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Resmen karar verildi. Ücretsiz olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları ve minibüsçülerin İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasını içeren AK Parti ve MHP'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kabul edildi.


İBB Meclisi Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis  2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.
 
Meclis toplantısında komisyonlardan gelen 112 madde görüşülerek karara  bağlandı.
 
Sağlık çalışanları için oy çokluğu minibüsçüler için oy birliği ile  kabul edildi
 
AK Parti ve MHP tarafından verilen ve komisyondan geçen sağlık  çalışanlarının İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz  yararlanmasını içeren teklif mecliste görüşüldü.
 
Madde üzerine söz alan CHP'li meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi,  normalleşme sürecinin başlamasıyla ücretsiz otopark uygulamasına devam  edilmesinin kamu zararına yol açacağını savunarak teklife karşı çıktı.
 
AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise İBB'nin 1  Temmuz itibarıyla sağlıkçılara yönelik ücretsiz uygulamalara son vereceğini  açıklamasının ardından sağlık çalışanlarının kendilerine ulaşarak talepte  bulunduğunu söyledi.
 
Daha önceki uygulamaların da belediye yönetimi tarafından değil meclis  kararlarıyla yapıldığını vurgulayan Kaynar, salgının bittiği yönündeki savunmanın  da samimi olmadığını ifade etti. Kaynar, buna delil olarak da gündem maddeleri  arasında yer alan salgın dolayısıyla deniz taşımacılığına sübvanse edilmesi  talebini gösterdi.
 
Gündem maddesi, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın oy çokluğu ile  komisyondan geldiği gibi kabul edildi.
 
Yine Cumhur İttifakı tarafından pazartesi günü gerçekleştirilen meclis  toplantısında gündeme alınan toplu taşıma yapan minibüslerin 31 Aralık 2021'e  kadar İSPARK durakları ve gece parklanmalarından ücretsiz yararlanması ve 1 Ocak  2020 ila 12 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki borçlarının silinmesine ilişkin  teklif de mecliste tartışıldı.
 
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 2020 yılı ile ilgili kısmın İSPARK'ı  sıkıntıya sokacağını savunarak maddeden bu kısmın çıkartılarak yeniden  düzenlenmesini talep etti.
 
Yapılan müzakerelerin ardından komisyon raporundan 2020 yılı  çıkartılarak yeniden düzenlendi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

ETİKETLER

Koronavirüs minibüs İSPARK sağlık çalışanları İstanbul İBB istanbulkart otobüs dolmuş fiyat zam son dakika son dakika haberleri ücretsiz AK Parti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.