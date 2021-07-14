Müjdeli haber geldi! Tamamen ücretsiz olacak, minibüs, ispark ve...

Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Resmen karar verildi. Ücretsiz olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları ve minibüsçülerin İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasını içeren AK Parti ve MHP'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kabul edildi.

Meclis toplantısında komisyonlardan gelen 112 madde görüşülerek karara bağlandı.

Sağlık çalışanları için oy çokluğu minibüsçüler için oy birliği ile kabul edildi

AK Parti ve MHP tarafından verilen ve komisyondan geçen sağlık çalışanlarının İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif mecliste görüşüldü.

Madde üzerine söz alan CHP'li meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi, normalleşme sürecinin başlamasıyla ücretsiz otopark uygulamasına devam edilmesinin kamu zararına yol açacağını savunarak teklife karşı çıktı.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise İBB'nin 1 Temmuz itibarıyla sağlıkçılara yönelik ücretsiz uygulamalara son vereceğini açıklamasının ardından sağlık çalışanlarının kendilerine ulaşarak talepte bulunduğunu söyledi.

Daha önceki uygulamaların da belediye yönetimi tarafından değil meclis kararlarıyla yapıldığını vurgulayan Kaynar, salgının bittiği yönündeki savunmanın da samimi olmadığını ifade etti. Kaynar, buna delil olarak da gündem maddeleri arasında yer alan salgın dolayısıyla deniz taşımacılığına sübvanse edilmesi talebini gösterdi.

Gündem maddesi, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın oy çokluğu ile komisyondan geldiği gibi kabul edildi.