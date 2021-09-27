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Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur ikinci kez ayrıldı!

27 Eylül 2021 Pazartesi - 12:31 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 12:31

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile aynı yaştaki oyuncu Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.


Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'ın, ilişkilerini ikinci kez noktaladığı iddia edildi.
 
Ağustosta aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak, "barıştık" mesajı vermişti. Ancak ikilinin yolları yine ayrıldı.
 
DOSTÇA AYRILDILAR
 
Habertürk'te yer alan habere göre; Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman'ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.
 
Geçtiğimiz gün 37'nci yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşımıştı. Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava'da konserdeydi.
 

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