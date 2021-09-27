Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur ikinci kez ayrıldı!

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'ın, ilişkilerini ikinci kez noktaladığı iddia edildi.
Ağustosta aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak, "barıştık" mesajı vermişti. Ancak ikilinin yolları yine ayrıldı.
DOSTÇA AYRILDILAR
Habertürk'te yer alan habere göre; Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman'ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz gün 37'nci yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşımıştı. Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava'da konserdeydi.