Müjde saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı cuma günü saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün vereceği müjde heyecanla bekleniyor. Tahminler arasında müjdenin petrol ya da doğal gaz olduğu yönünde olsa da Çin ile swap ve liman anlaşması yapıldığı ya da korona aşısının bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi de konuyla ilgili bir tazı kaleme aldı. Selvi "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayana kadar müjdenin ne olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Sınırlı sayıda bir kadronun bildiği müjdenin açıklanması, düzenlenecek bir programla gerçekleştirilecek. Programın hazırlıkları bir süredir gizli olarak yürütülüyormuş. Ama bir ara bir panik yaşanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince, hazırlıkları yapan ekip bir an 'Eyvah! Yoksa burada mı açıklayacak?' diye panik olmuş. Ama Cumhurbaşkanı 'cuma günü' dediği için rahatlamışlar.’’ Şeklinde ifade edince konuyla ilgili merak da iyice arttı.

‘’MÜJDENİN BİZ DE HAYALLERİ VE RÜYASI İÇERİSİNDEYİZ’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI CUMA GÜNÜ SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Ajanslara göre Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'de İstanbul'da yapacak.