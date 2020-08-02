Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı ile davalık oldu

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la mahkemelik oldu. Bodrum Gündoğan’da yaşanan ses kirliliği nedeniyle Aras’a açık şikâyet mektubu yazan sanatçı, gereğinin yapılmadığını öne sürerek hem Belediye Başkanı’na hem de ilgili işletmelere dava açtı.

Bodrum Gündoğan’da evi bulunan Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazmıştı. Sanatçı, BVS Bosphorus Resort Hotel’de hizmet veren Günay Restaurant’ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle şahsı ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirmişti:

“Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız.”

Hürriyet'in haberine göre; Ar, mektubuna rağmen idari karar alınmaması üzerine bu kez Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran’a dava açtı.

Ar, dava açtığını, “Tarafımca ve başkalarınca işletme ile alakalı birçok şikayet ilgili kurumlara iletilmiştir. İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi ’nce idari para cezaları kesilmiştir. Ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Dosyaların savcılık aşamasında olduğu, tarafımıza husumet yöneltme amacı güden işletmece gizlenmektedir. Tarafımızın olayı şahsileştirmek gibi bir çabası yoktur. Gürültü kirliliğine neden olan işletmenin vurdumduymaz eylemlerinin sonlandırılması için yürütülen bir hukuk mücadelesi vardır. Ne var ki tüm şiddeti ile gürültü kirliliği devam etmektedir" sözleriyle duyurdu.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'

Bodrum Gündoğan’da bulunan BVS Gruop bünyesindeki BVS Bosphorus Günay Restaurant’ın ruhsatsız müzik ve gürültü yaptığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Başkanı’na şikayet mektubu yazan Müjde Ar’a hukuki cevap geldi. BVS Group yaptığı açıklamada sanatçı Müjde Ar’ın ticari itibarlarına zarar veren bir hamlede bulunduğunu vurgulayarak, haklarını hukuki yoldan arayacaklarını belirttiler.