Muhtarlar günü ne zaman kutlanmaya başlandı? Muhtarlar günü ilan edilen tarih…

Demokrasinin en temel taşlarından biri olan Muhtarlık görevi Türkiye’de Muhtarlar günü ile taçlandırıldı. 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdüren yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynuyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? Muhtarlar günü ne zaman ilan edildi?

Muhtarlar Günü 2015 yılında belirlenen bir gündür. Muhtarlar günü için yayımlanan genelgede muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Muhtarlar Günü, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yürürlüğe konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelge ile Türkiye’de Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir.

Söz konusu genelgede Muhtarlar Günü ile ilgili şu ifadeler kullanılmıştır:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şahin yayımladığı mesajında, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür. Osmaneli Belediyesi olarak bizler de yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimize ve köylerimize en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yerel yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlarımızla ne kadar övünsek azdır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; yerel yönetim sistemi içerisinde muhtarların üstlendiği kilit role vurgu yaptı. Muhtarların üstlendikleri sorumluluğun kesinlikle ifade ve izah edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan yerel yöneticiler için başarının işte bu yüzden kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Sekmen: "Muhtarlar bizim diğer yarımız"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir muhtarın bir mahalle, bir mahallenin bir ilçe ve bir ilçenin de koca bir şehir demek olduğuna dikkati çekerek, "Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız, demokrasimizin temel yapıtaşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımızın emeği çok büyüktür"

Erzurum'da göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve köy muhtarlarıyla sıkı bir birliktelik ve işbirliği sergilediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Muhtarlarımız, bizim Erzurum'a hizmet etme gayretimizi artıran hem yol ve hem de mesai arkadaşlarımızdır. Mahallelerimize ve köylerimize yönelik olarak attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette kuşkusuz muhtarlarımızın emeği ve katkısı da çok büyüktür. Bu vesileyle muhtarlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı mesajında, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü hükümetimiz tarafından 'Muhtarlar Günü' olarak belirlenmiştir" dedi.

Ülke genelinde 17 bini köy ve 36 bini de mahalle olmak üzere yaklaşık 53 bin muhtarlık ve muhtarın bulunduğunu ifade eden Başkan Sabırlı, "Bu sayının 684'ü Van ilimizde 20'si şirin ilçemiz Bahcesaray'da muhtarlık yapıyor. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu gün vesilesiyle, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda hakkın rahmetine kavuşan değerli muhtarlarımızdan Muhtüllah Orhan, İslam Karahan, Lütfü Şanlı, Abbas Özay, Muğdat Sallık ve Tahsin Alpboğa ve hayatını kaybeden diğer muhtarlarımıza Rabbim rahmet etsin saygı ile anıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.