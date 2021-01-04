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Muhtardan büyük tepki: Bu işin önüne geçemiyoruz

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 1:04 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 1:04

Kayseri-Niğde kara yolu üzerindeki Araplı yokuşunda yer alan peri bacalarını andıran doğal oluşumlara, vatandaşlar tarafından sprey boyayla yazılan çok sayıda yazı tepki çekiyor.


Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, AA muhabirine, peri bacaları  benzeri oluşumların doğal birer güzellik olduğunu söyledi.
 
Belediye ve kaymakamlığın çabasına rağmen bu doğal güzelliğe bazı  vatandaşların zarar verdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:
 
"Buraları zaman zaman tazyikli suyla temizliyorlar. Ancak buradan  geçen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için buralara yazı yazıyor. Bu işin önünü  alamıyoruz. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını talep ediyorum. Biz buranın  doğal güzelliğinin bozulmasını istemiyoruz. Buranın sürekli bir bekçisi yok. O  yüzden vatandaşlar yoldan geçerken yazı yazıp fotoğraf çektiriyor. Doğa harikası  bir yer burası ama değerini bilmiyorlar."
 

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Kayseri Niğde peri bacaları
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