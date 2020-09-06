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Muhtar belediye operatörünü rehin aldı! Görüntüler yayılınca...

DHA |  06 Eylül 2020 Pazar - 15:03 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:03

Adana'da bir muhtar yol yapmadığı gerekçesiyle operatörü rehin aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine muhtar görüntüleri şaka amaçlı kaydettiklerini iddia etti.


Adana'nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti.Muhtar Işık videoyu şaka amaçlı çektiklerini öne sürdü. 
 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar Mehmet Akif Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA muhabirinin ulaştığı muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.
 
Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

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