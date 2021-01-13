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Muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 12:23 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 12:23

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek.


Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı,  il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan  faydalanacak muhtaç aile sayıları ,bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait  dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye  Bakanlığınca belirlenecek.
 
Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının  karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür  teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları  nispetinde yapılacak.
 
Karar kapsamında 2021'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere  doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca  belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye  Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı  dahilinde gerçekleştirilecek.
 
TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla  belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna  göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.
 
Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak.  TKİ'nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği  sahalardan temin edilecek.
 
TCDD Taşımacılık AŞ ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik  verilirken, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında öncelik ve taşıma  konusunda protokol yapılacak.
 
Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ  (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında,  kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda  protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve  TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan  iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan  vakıf adına düzenlenecek. PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan  iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına  düzenlenecek.

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