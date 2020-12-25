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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme!

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:22

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.


Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük  Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin  ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri  iddiasıyla 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. 
 
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu'nun ölümünden  sonra başlatılan soruşturmaya FETÖ'nün müdahalesinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili  yürütülen çalışmalar tamamlandı.
 
Soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün darbe girişiminde  Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski  astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye  olma", "silahlı terör örgütü adına suç ı?şleme", "silahlı terör örgütüne yardım  etme", "kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etme", "zincirleme  şekilde yalan tanıklık" ve "suç uydurma" gibi suçlardan iddianame hazırlandı.
 
Şüpheliler hakkında çeşitli oranlarda ceza istenen toplam 96 sayfadan  ve 13 bölümden oluşan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan  Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile pilot Mustafa Kaya İstektepe ve  gazeteci İsmail Güneş'in 25 Mart 2009 tarihinde içinde bulunduğu helikopterin  düşmesiyle vefat ettikleri hatırlatıldı.
 
FETÖ'nün soruşturmaya müdahalesi iddianamede
 
İddianamede, sanıkların, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan  soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin  talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları  doğrultusunda yönlendirmede bulundukları ifade edildi.
 
FETÖ/PDY'nin milli ve manevi birçok değeri istismar ederek yargı,  emniyet ve TSK içerisinde yapılandığı, bu yapılanma sayesinde 17-25 Aralık yargı  darbe girişimi, "Selam Tevhid" gibi birçok soruşturmada örgütün amaçları ve  menfaati doğrultusunda yargının araç olarak kullanıldığı hatırlatılan  iddianamede, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere şahsi ve siyasi hayatı itibarıyla  mümtaz ve müstesna kişiliği ile partili olsun olmasın birçok insanın sevgi ve  saygısına mazhar olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu çizgisinin FETÖ/PDY  tarafından fark edilmesi uzun sürmediği anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
 
Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin vefatı üzerine başlatılan soruşturma  dosyasında FETÖ/PDY'nin amaçları ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok iş  ve işlemler yapıldığı aktarılan iddianamede, şu tespit ve değerlendirmelere yer  verildi:
 
"Bu manada ayrıntıları yazılı olduğu üzere isimli isimsiz birçok ihbar  mektubuyla yüzün üzerinde kişinin iki yılı aşkın sürelerle telefonlarının  dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildikleri anlaşılmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun  ismiyle yan yana gelmesi dahi düşünülemeyecek, uyuşturucu ticareti,  dolandırıcılık, sahtecilik vb. suçlardan sabıkalı, kriminal şahıslara Muhsin  Yazıcıoğlu'nun hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı,  kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller  ihdas edildiği, aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarının acılarının istismar  edildiği, örgütün genel olarak amacı, taktik ve stratejisi dikkate alındığında,  bu şekilde olayın 'Ergenekon' tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu  iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara örgüt mensuplarının  yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği, 17-25 Aralık tarihinden  sonra ise doğrudan 60. hükümeti temsil eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı  üst düzey görevlilerin soruşturmayla ilişkilendirilerek örgütün emniyet, yargı ve  TSK içerisindeki gücü ile hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasını  engellemeye çalışıldığının düşünüldüğü ancak kanunda yapılan değişiklikle özel  yetkili mahkemeler kaldırılınca bu girişimin akim kaldığı anlaşılmıştır."
 
FETÖ/PDY tarafından Yazıcıoğlu'nun isminin kullanılarak istismar  edildiği aktarılan iddianamede, sanıkların örgüt adına istismar eylemine iştirak  ederek soruşturmayı örgüt menfaatleri doğrultusunda yönlendirdikleri anlatıldı.
 

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