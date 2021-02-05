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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada flaş gelişme

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 18:48 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 19:37

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı davada 3 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti.


İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay  Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Jandarma Genel  Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu, eski Kahramanmaraş Sivil  Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe  girişimi kapsamında tutuklu olan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube  Müdürü Gürsel Aktepe ve taraf avukatları katıldı.
 
Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır,  eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon  İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel  Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün,  eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ise duruşmaya gelmedi.
 
Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve hayatını  kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu.
 
Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Daire Başkanı Şakir  Aktı, esas hakkındaki mütalaaya karşı taraf avukatlarına ve sanıklara söz verdi.
 
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, yargılamayla, Türkiye  Cumhuriyeti tarihine geçecek "profesyonel siyasi suikast"ın bir bölümünün dava  konusu edildiğini belirtti.
 
Suikastın FETÖ tarafından planlandığını vurgulayan Yavuz, Muhsin  Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin içerisine karbonmonoksit enjekte  edildiğini, uçaklar tarafından oluşturulan türbülansla helikopterin düşürüldüğünü  savundu.
 
Yavuz, "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamıyla 158 kez görüşen Ali Armağan  tarafından havada operasyonun yönetildiği, helikopterin Nurhak Dağı'nda suikasta  uğratıldığı yeni elde edilen deliller arasındadır." dedi.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında önemli  değerlendirmelere yer verdiğini ifade eden Yavuz, Akdoğu haricindeki tüm  sanıkların cezalandırılmalarını ve cezada indirim yapılmamasını talep etti.
 
Bir kısım katılanlar vekili Avukat Selami Ekici ise yaşanan olayda  FETÖ'nün varlığını uzun yıllardır dile getirdiklerini, o dönemde kendilerinin  "komplocu" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.
 
Ekici, sanıkların görevlerini yerine getirmediğini ileri sürdü.
 
Avukat Kerami Gürbüz, sanıkların "taksirle adam öldürme" suçundan ceza  almaları gerektiğini kaydetti.
 
Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden sanık Gürsel Aktepe,  "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu ve beraatini  istedi.
 
Diğer sanıklar Hüsamettin Bulut ile Süleyman Akdoğu da beraatlerine  karar verilmesini istedi.
 
Cezada indirim yapılmadı
 
Savunmaların tamamlanmasıyla karar için duruşmaya ara veren mahkeme  heyetinin kararı Daire Başkanı Aktı tarafından açıklandı.
 
Sanıklardan dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır, eski İl Jandarma  Komutanı Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Çelikbilek'e Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)  257/1. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis  cezası veren mahkeme heyeti, cezada sanıkların fiilden sonraki davranışlarını göz  önünde bulundurarak TCK'nin 62/1. maddesindeki indirimi uygulamadı.
 
Mahkeme heyeti, bu sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık  göstermemesi, cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlenmeyeceği konusunda  olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hükmolunan hapis cezalarının ertelenmesine  ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.
 
Heyet, diğer sanıklar Akdoğu, Bulut, Aktepe, Keskinkılıç, Kalkan ve  Güngör'ün, beraatlerine karar verdi.
 
Duruşma sonrasında FETÖ'den tutuklu bulunan Aktepe'nin salondan  jandarma eşliğinde çıkarılmaya çalışıldığı sırada üzerine yürüyen bir kişi,  güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.
 

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Muhsin Yazıcıoğlu Tanılır Vali
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