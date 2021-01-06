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Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davasında birleştirme kararı

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 16:35 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 16:35

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, yaklaşık iki hafta önce iddianamesi kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" içerikli davayla birleştirildi.


GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili aralarında FETÖ'nün darbe  girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum edilen eski yarbay Davut  Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı  davaya Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.
 
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, basına kapalı  gerçekleştirilen duruşma sonrası gazetecilere, dava dosyasının, helikopterin  düşmesinin ardından yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün müdahalede bulunmasına  yönelik yaklaşık iki hafta önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasıyla  birleştirildiğini söyledi.
 
Helikopterden GPS cihazının sökülmesi ve böylece suç delillerinin  saklanması, helikopterin düşürüldüğünün gizlenmesi amacıyla gerçekleştirilen  eylemle ilgili olarak 4 yıldır Göksun'da yargılama yapıldığını hatırlatan Yavuz,  "GPS cihazının sökülmesinden sorumlu 9 kişi burada yargılanıyordu, yine HTS  kayıtlarında adı geçen başka bir sanıkla birlikte 10 kişi 4 yıldır burada  yargılanıyordu." dedi.
 
GPS cihazlarının sökülmesinin örgütlü yapı tarafından  gerçekleştirildiği anlaşılarak Kahramanmaraş'ta dava açıldığını ifade eden Yavuz,  şunları söyledi:
 
"Biz 12 yıldır tüm millete, 'Bu örgütlü bir yapı tarafından  gerçekleştirilen bir cinayettir. Bu cinayetin gizlenmesi için suç delilleri  karartılmıştır. GPS cihazları bunun için sökülmüştür' diye haykırıyorduk. Nihayet  sesimiz kısmen yankı buldu. Örgüt tarafından gerçekleştirilen bir olay sonrası  hırsızlık eyleminin olduğuna karar verilmişti. Böyle bir iddianame hazırlandı.  Ancak bu iddianamenin doğruluğunu elbette kabul etmiyorduk. Çünkü biz eylemin de  örgüt tarafından gerçekleştirildiğini, bu örgütlü yapının her noktasından FETÖ  unsurlarının çıktığını, sanıkların da tamamına yakının FETÖ ile irtibatlarının  tespit edildiğini, eylemin de FETÖ tarafından gerçekleştirilen suikast eylemini  önlemek maksadıyla bu GPS cihazlarının söküldüğünü, bununla ana dosya ile bu  dosyanın ayrılmasının da imkansız olduğunu söylemiştik. Bu sözümüzün hakikati  ortaya çıkmıştır. Bugün Göksun'da yürütülen yargılama Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza  Mahkemesinde birleştirilmesine karar verilmiştir. Ümidim o ki diğer dosyaların  tamamı da yeniden açılacak. Çünkü ana soruşturma devam ediyor. O soruşturma  dosyasının mahiyetiyle birleşecek, eylemi gerçekleştirenler de ortaya çıkacak.  Onlarla birlikte suçlular yargı önünde hesap verecekler. O günü ümitle  bekliyoruz."
 
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu da uzun bir zaman  sonra böyle bir kararın verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "Bu  işin ucu nereye varırsa varsın, kime dokunursa dokunsun yurt içinde ve yurt  dışında, devletin hangi kademesinde görev almış veya almakta olan kimlere  dokunursa dokunsun adaletin muhakkak tecelli ve tahakkuk etmesinin peşinden  koşacağız. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağız. Genel Başkanımız Mustafa Destici de  buna ilişkin açıklamaları daha önce yapmıştı. Bu dosyanın üstünün kapatılmasına  hiçbir zaman hiçbir yerde fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde buna imkan  tanımayacağız. Sonuna kadar bu davayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Dosyaların birleştirilmesi süreci
 
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin  (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin  yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17  şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık'ta kabul edilerek, Kahramanmaraş  2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
 
GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde  görülen dava ile Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava arasında  hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesi talep  edilmişti.
 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her iki  dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de  eklenmesiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak yargılamada sanık sayısı 17'den  20'ye çıkmış oldu.
 
Açılan davanın ilk duruşması 22 Mart Pazartesi günü görülecek.

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