Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili açılan FETÖ soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Helikopter kazasından önce Malatya’dan havalanan iki F-4 savaş uçağının bölgede olduğu ortaya çıktı. İncelenen radar kayıtlarının 4 dakikalık bölümünün karartıldığı ya da silindiği tespit edildi. Arama kurtarma ekibinin çaldığı cihazın helikopterin yakınındaki hava araçlarını gösteren kayıt cihazı olduğu ve soruşturma açısından hayati önem taşıdığı ortaya çıktı.

Hava Radar kayıtlarına göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an bölgede Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-4 savaş uçağı bulunuyordu. Helikopter kazasından önce havalanan savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemede, 4 dakikalık radar görüntülerinin karartıldığı ya da silindiği belirlendi.

F-4'LERİN GENEL RADAR GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMADI

Radar kayıtlarındaki ilk görüntülerde kaza yerinin 20 kilometre yakınında jetlerin bulunduğu, ancak genel radar hareketlerinin karartılması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi. Helikopterden MAK timinde görevli darbeci askerlerin çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise helikoptere yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğunu belirtildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da cihazların soruşturma açısından önemi vurgulandı.

F-4'LER 20 KİLOMETREYE 1 DAKİKA 15 SANİYE DE ULAŞIYOR

İki F-4 savaş uçağı Muhsin Yazcıoğlu'nun helikopterine 20 kilometre yaklaştıktan sonra radar kayıtlarının silinmesiyle ilgili edinilen bilgilere göre, F-4'ler 20 kilometre mesafeye 1 dakika 15 saniyede ulaşıyordu.

Eğer radar kayıtları silinmeseydi, F-4 savaş uçaklarının Yazıcoğlu'nun helikopterine yaklaştığı açıkça ortaya konulacaktı. 4 dakikalık radar kaydının, uçakların Yazıcıoğlu'nun helikopterine yaklaşıp geri uzaklaştığı süreye denk geldiği öğrenildi.

CİHAZI ÇALAN ASTSUBAY TELEFONUNU NEDEN KAPATTI

Soruşturmadaki bir başka önemli son dakika bilgisi ise helikopterdeki cihazı çaldıkları için basit bir hırsızlık olayı gibi yargılanan askerlerden Aydın Özsıcak'ın kazadan bir gün önce cep telefonunu kapatması.

Sonrasında da cep telefonunu 4 gün boyunca hiç açmayan Özsıcak'ın hayatın olağan akışına uygun olmayan bu durumu GSM kayıtlarının veri tabanından sildirilmiş olabileceğini de akıllara getirdi.

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