Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Korkamaz, Cem Yılmaz ile birlikte G.O.R.A, A.R.O.G, Yahs¸i Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde oynamış, G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliği ile hafızalara kazınmıştı.

CAN YILMAZ DUYURDU

Muhittin Korkmaz'ın ölüm haberinin Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Can Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''G.O.R.A, A.R.O.G, Yahs¸i Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef Covid 19 sebebiyle vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. C¸ok gu¨zel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı. 30 yaşındaki Cem Korkmaz İstanbul Üsküdar’daki evinde ölü bulunmuştu.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953 yılında Gaziantep 'te dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Muhittin Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı.