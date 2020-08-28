Muhittin Böcek yoğun bakımda mı? Corona olan Muhittin Böcek’in sağlık durumu nasıl? (Muhittin Böcek’in son durumu)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını 17 Ağustos’ta açıkladı. Sosyal medya üzerinden ve bazı haber siteleri üzerinden Muhittin Böcek’in korona nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri yayılınca, Muhittin Böcek’in sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Muhittin Böcek’in son durumu…

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bugün yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını 17 Ağustos günü açıkladı. Muhittin Böcek durumunu “Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle” ifadeleriyle duyurmuştu. Son günlerde Muhittin Böcek’in yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri yoğunlaşınca, Antalyalılar Muhittin Böcek’in sağlık durumunu merak edip, yoğun bakımda olup olmadığını araştırmaya başladı.

Muhittin Böcek’in sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımda olmadığı ve hafta başında taburcu edilmesinin planlandığı öğrenildi.