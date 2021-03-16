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Muhittin Böcek'ten 'istifa' açıklaması!

16 Mart 2021 Salı - 14:25 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 14:40

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi saflarına katılacağı iddia ediliyordu. CNN TÜRK Muhittin Böcek'e ulaştı. Böcek istifa iddialarını Kıvanç El’e anlattı.


 
Hastalığı döneminde partisi CHP’den yeterince ilgi görmediğinden yakınan ve bunu da bir açıklamayla kamuyla paylaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in partisinden istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi’ne katılacağı iddia ediliyordu.
 
CNN TÜRK’e konuşan Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin hastalık dönemimde kendisini birçok kez aradığını ve aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu söyledi.
 
Parti değiştirme fikrinin olmadığını ifade eden Böcek, "Bugüne kadar siyasi zikzak yapmadım, partimdeyim" dedi.
 
Böcek, ayrıca kendisine böyle bir teklif gelmediğini ve kendisinin de böyle bir talebi olmadığını ifade etti.

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Antalya Muhittin Böcek istifa
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