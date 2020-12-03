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Muhittin Böcek'ten güzel haber! Taburcu edildi

03 Aralık 2020 Perşembe - 23:16 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 23:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.


Böcek, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Böcek, fotoğrafının altına ise "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." ifadesine yer verdi.
 
7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
 
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
 
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

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koronavirüs Akdeniz Üniversitesi Muhittin Böcek
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