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Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama

12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 19:48

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uyandırıldığı yönündeki bazı iddiaları hastane yönetimi yalanladı.


Corona virüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. 
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisine devam ediliyor. 
 
Hastane yetkilileri ve doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre daha iyi olduğu ancak uyandırılmasının şu evrede söz konusu olmadığı belirtildi. 
 
Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

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