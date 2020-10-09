Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü. Bakan Koca daha sonra canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili de açıklama yapan Koca, "Durumu son birkaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdüğünü söylemek istiyorum. ifadelerini kullandı.
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- Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı
Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı
09 Ekim 2020 Cuma - 19:44 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 19:44