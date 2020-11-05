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Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

05 Kasım 2020 Perşembe - 18:19 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 18:19

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ve genel durumunun iyiye gittiği bildirildi


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Enfeksiyon için yoğun tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.
 
60 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
 
7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
 
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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Akdeniz Üniversitesi koronavirüs tedavi
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