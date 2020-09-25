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Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 0:27 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 0:34

Yeni tip corona virüs tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.


Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 24 saatte Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği ifade edildi.
 
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
 
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
 

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Muhittin Böcek corona virüs Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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