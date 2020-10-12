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Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı!

12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 17:08

Corona virüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle hastanede olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.


Corona virüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü.
 
Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.
 
7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
 

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