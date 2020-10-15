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Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM mühendislik tamamlama taban puanları!

15 Ekim 2020 Perşembe - 14:41 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 14:42

ÖSYM 2020-Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve taban puanları...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1-7 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden öğrenebilecek. 
 
 
ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde:
 
"01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
 
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."
 
 
 
 
 

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