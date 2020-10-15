Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM mühendislik tamamlama taban puanları!

ÖSYM 2020-Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve taban puanları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1-7 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde:

"01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."