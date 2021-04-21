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Mühendislerle ilgili flaş gelişme! Yazılı sınav kaldırıldı...

21 Nisan 2021 Çarşamba - 19:59 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 20:13

Binlerce harita kadastro mühendisini ilgilendiren flaş gelişme! Resmen kabul edildi. Sınav şartı kaldırıldı. Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


TBMM Genel Kurulu'nda, 'Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. Teklifle; lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, yazılı sınav şartı kaldırılarak, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirlik yapabilmesine imkan tanındı. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartıldı. Ayrıca, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, her ilde büro açabilmesine imkan tanındı.
 

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