TBMM Genel Kurulu'nda, 'Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. Teklifle; lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, yazılı sınav şartı kaldırılarak, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirlik yapabilmesine imkan tanındı. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartıldı. Ayrıca, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, her ilde büro açabilmesine imkan tanındı.
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Mühendislerle ilgili flaş gelişme! Yazılı sınav kaldırıldı...
21 Nisan 2021 Çarşamba - 19:59 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 20:13
Binlerce harita kadastro mühendisini ilgilendiren flaş gelişme! Resmen kabul edildi. Sınav şartı kaldırıldı. Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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