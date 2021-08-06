Mühendis adaylarına asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi!

Deri ihracatçı birlikleri ile YÖK arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.

Sınavda 20–60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını üst seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için 2019 yılında protokol imzalamıştı.

26 ÖĞRENCİ ALINACAK

Toplamda 13 öğrenci burslu yerleşti. Proje hayata geçtikten ve burs imkanı sağlandıktan sonra sadece Ege Üniversitesi’nde olan deri mühendisliği bölümünde hem kontenjan hem de tavan ve taban puanlarda artış yaşandı. 2021- 2022 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan tercih kılavuzunda bölüme 26 öğrenci kontenjanı ayrıldı.

TERCİH EDENE İŞ GARANTİSİ

Belirtilen kriterleri sağlayan adaylar karşılıksız asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanmaya hak kazanabilecek. Türk derisinin dünyadaki güçlü algısı nitelikli mühendislerle artacak Deri mühendisliği bölümünü tercih edecek gençlerin gelecekte iş garantisi olduğunu vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak şunları söyledi:

“Deri sektörü olarak 2021 yılının ilk 7 ayında 164 ülkeye yaklaşık 1 milyar dolar lık ihracat gerçekleştirdik. Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden birisiyiz. Türk derisinin dünyada güçlü bir kalite algısı var. Kendimizi daha da geliştirmek dünya piyasasında daha üst seviyelere gelmek ve var olan algıyı güçlendirmek için nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Gençlerimize sağlayacağımız imkanlarla onları hem sektörümüze hem de ülkemize kazandıracağız. Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı. Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde iş imkânı sağlayacağız.”

Şenocak, “Her geçen sene kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 26 mühendisimizi arıyoruz. Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm. Sektörümüzün potansiyelinin farkındayız. Ege Üniversitesi'ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor.” dedi.

Türkiye’nin deri sektöründe yüzyıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğunu anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Deri sektörü Türkiye’nin geleneksel ve emek yoğun sektörlerinden biri. Ürünlerimizin işlenerek ortalama ihraç fiyatı ayakkabıda 15 dolar, saraciyede 30 dolar, deri konfeksiyonda ise 120 dolar civarlarına ulaşıyor. Bu rakamlar moda da öne çıkmış ülkelerde çok daha yukarılarda. Deriyi işleyen en eski milletlerden biriyiz. Dolayısıyla ortalama ihraç fiyatlarını yukarı taşıyacak potansiyele sahibiz. Özellikle Türkiye genelinde ayakkabıda son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadık. 2021 yılında ayakkabı ihracatında 1 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz.” diye konuştu.

HER 4 ÖĞRENCİDEN BİRİ BURSLU OKUYOR