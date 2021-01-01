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Muhasebecilerin 2021 ücret tarifeleri belirlendi

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 10:40 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 10:40

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin 2021 yılında uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "2021 Yılı  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali  Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer  sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren meslek mensupları, firmanın  bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler  dikkate alınarak 76-1775 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak.
 
İşletme sahipleri gelecek yıl Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için  115 ila 582 lira arasında, Kurumlar Vergisi Beyannamesi için 458 ila 582 lira  arasında, diğer beyannameler için ise 29 ila 391 lira arasında ücret ödeyecek.
 
Öte yandan, muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların  kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile  diğer değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi.

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