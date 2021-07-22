Muharrem orucu ne zaman 2021, aşure ayı ne zaman başlayacak? 12 İmam orucu tarihi...

Hicri yılbaşı olarak kabul ettiği Muharrem ayının bu yıl hangi aya tekabül edeceği merak ediliyor ve sorgulanıyor. Zilhicce’nin ne zaman biteceği, Muharrem ayının ne zaman başlayacağına yönelik detayları haberimizde derledik.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Dini Günler Listesi Hicri takvime göre 11 Temmuz'da başlayan Zilhicce ayı 8 Ağustos'ta son bulacak. Muharrem ayı ise 9 Ağustos'ta başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü 18 Ağustos'a tekabül ediyor. 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü.