Muharrem orucu ne zaman 2021, aşure ayı ne zaman başlayacak? 12 İmam orucu tarihi...

Zilhicce ayının bitişiyle birlikte başlayacak olan Muharrem ayı ile ilgili aramalar arttı. Muharrem ayı ne zaman başlıyor, soruları arttı. Aşure ve oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar İslamiyet’te Hicri yılbaşı olarak kutlanan Muharrem ayının tarihini sorguluyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman 2021, aşure ayı ne zaman başlayacak?

Hicri yılbaşı olarak kabul ettiği Muharrem ayının bu yıl hangi aya tekabül edeceği merak ediliyor ve sorgulanıyor. Zilhicce’nin ne zaman biteceği, Muharrem ayının ne zaman başlayacağına yönelik detayları haberimizde derledik.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Dini Günler Listesi Hicri takvime göre 11 Temmuz'da başlayan Zilhicce ayı 8 Ağustos'ta son bulacak. Muharrem ayı ise 9 Ağustos'ta başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü 18 Ağustos'a tekabül ediyor. 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü.