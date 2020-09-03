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Muharrem İnce'nin gideceği köy karantina altına alındı

03 Eylül 2020 Perşembe - 14:52 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 14:56

Yarın Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Banaz Köyü'nün koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu.


CHP'li Muharrem İnce, yarın 'Memleket Harekleti'ni Sivas'ta başlatıyor.
 
Dün Twitter hesabından Sivas'taki programını duyuran İnce, bugün ise "Yarın program bitiminde Ankara’ya dönmeden saat 16.30’da “Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu… İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu.” sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz." mesajını paylaştı.
 
 
İNCE'NİN GİDECEĞİ KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI
Öte yandan, Muharrem İnce'nin yarınki programı arasında yer alan Sivas'ın Banaz Köyü karantina altına alındı.
 
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.

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Muharrem İnce Memleket Hareketi Sivas Banaz Köyü karantina corona virüs
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